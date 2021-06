Governo: Della Vedova, 'sostegno pieno a Draghi, serve progetto politico' (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Costruiamo, a partire dal sostegno pieno e non reticente al Governo Draghi e alla sua agenda di riforme, un progetto politico comune di movimenti e personalità alternativi ai sovranisti e distinti e distanti dai populisti. Si può, si deve”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, di +Europa. “Il centrodestra sovranista è unito su tutto tranne che sull'essenziale, cioè sul sostegno a Draghi visto che un pezzo sta al Governo e un pezzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu. (Adnkronos) - “Costruiamo, a partire dale non reticente ale alla sua agenda di riforme, uncomune di movimenti e personalità alternativi ai sovranisti e distinti e distanti dai populisti. Si può, si deve”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario agli Esteri, Benedetto, di +Europa. “Il centrodestra sovranista è unito su tutto tranne che sull'essenziale, cioè sulvisto che un pezzo sta ale un pezzo ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie all’aiuto di Diego Della Valle e a una scelta del governo Berlusconi del 2011, il Colosseo torna a nuova vit… - iltirreno : Il segretario generale della Cisl dal palco in piazza Santa Croce a Firenze - Regione_Sicilia : 'Il governo della Regione': Tre anni di lavoro per la #Sicilia #Palermo #governoMusumeci - musvit0663 : @AlessandraOdri Il buon governo della Raggi lo sostengono: le aziende municipalizzate ed i dipendenti del Comune di… - caterinacorda1 : RT @signori_massimo: Lo ripeto : fonti ministero della giustizia il 32%dei carcerati è straniero e il 40%dei carcerati per stupro è stranie… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Della Khaby Lame re italiano di Tik Tok: quanti follower ha e quanto guadagna Proprio durante la pandemia , comincia a creare brevi clip a sfondo comico da caricare sul social cinese della musica ( qui tutti i sospetti degli Usa su eventuali collusioni con il governo della ...

Yemen, scontri ribelli Huthi: 111 morti Ci sono stati"aspri combattimenti, bombardamenti di artiglieria da entrambe le parti e raid aerei della coalizione" a guida saudita che sostiene il governo, spiega un funzionario militare. Gli Huthi ...

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 25 | www.governo.it Governo Governo, domani la cabina regia con Draghi Roma, 27 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà domani alle ore 17.30 una cabina di regia con il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Molti i temi ...

L’Unesco avverte: «Le grandi navi solo uno dei problemi. A Venezia troppe le questioni irrisolte» Per la direttrice del programma “Patrimonio dell’Umanità” dell’Unesco, Mechtild Rössler, i pericoli per un declassamento arrivano anche dalla poca gestione del turismo di massa e lo spopolamento ...

Proprio durante la pandemia , comincia a creare brevi clip a sfondo comico da caricare sul social cinesemusica ( qui tutti i sospetti degli Usa su eventuali collusioni con il...Ci sono stati"aspri combattimenti, bombardamenti di artiglieria da entrambe le parti e raid aereicoalizione" a guida saudita che sostiene il, spiega un funzionario militare. Gli Huthi ...Roma, 27 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, si terrà domani alle ore 17.30 una cabina di regia con il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza. Molti i temi ...Per la direttrice del programma “Patrimonio dell’Umanità” dell’Unesco, Mechtild Rössler, i pericoli per un declassamento arrivano anche dalla poca gestione del turismo di massa e lo spopolamento ...