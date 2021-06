Figliuolo | «A fine settembre sarà vaccinato l’80% degli italiani» E su AstraZeneca ammette | «Potevamo comunicare meglio»

(Di domenica 27 giugno 2021) Il commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo, ospite di “Domenica In”, mostra ottimismo e annuncia che ad oggi sono state effettuate 49,5 milioni di somministrazioni: il 60 per cento ha avuto una dose e 1 persona su 3 è già vaccinata (ciclo completo). «Un bel risultato ma bisogna andare avanti», ha detto. «Glisi sono comportati in maniera straordinaria sin dalla prima fase. Quando saremo tutti vaccinati (contro il Covid, ndr)più facile tornare ad abbracciarsi», ha aggiunto. I problemi conSunon nasconde le ...

Il Sole 24 ORE

... il generalene ha approfittato per parlare della campagna vaccinale , che ha raggiunto ... Per il commissario straordinario, l'obiettivo ora è arrivare asettembre con l'80% dei vaccinati ...... e sono assolutamente convinto che raggiungeremo questo obiettivo asettembre'. Sono le parole del commissario per l'emergenza Coronavirus, Francesco Paolo, rilasciate a Domenica In. '...Questa non vuole una essere però una giustificazione, probabilmente si poteva comunicare meglio”. “Raggiungeremo l’immunità di gregge, ovvero l’80 per cento di tutta la platea vaccinabile, a fine sett ..."Forse su Astrazeneca potevamo comunicare meglio”. Parola del commissario all’Emergenza Francesco Figliuolo, responsabile della campagna vaccinale contro il Covid-19. Il generale, intervistato a Domen ...