Antonella Elia chiede a Pietro Delle Piane di sposarla mentre era sotto anestesia | la risposta e l’intervento subito VIDEO

(Di domenica 27 giugno 2021) In questi giorniè stata ricoverata in una clinica perporsi ad un’operazione e il suo compagonon l’ha mollata un attimo. Questa mattina, però, la dama è finalmente uscita e sembra stare molto bene. Nel tragitto in auto dalla clinica alla loro casa, poi,hanno fatto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

DonnaGlamour : Antonella Elia contro Vera Gemma: “Stai diventando una pornostar”, è bufera social tra battute e insulti - ReTwitStorm_ita : “#Stavolta è #Ufficiale!”. #Antonella Elia, la #Confessione #Subito dopo l’#Intervento #Chirurgico… - ReTwitStorm_ita : “Così #Sembri una po***star”. #Antonella Elia, è #Bufera dopo il #Commento #Inviperito all’#Amica vip. E #Scoppia l… - zazoomblog : Vera Gemma sexy sui social: arriva il commento pungente di Antonella Elia - #Gemma #social: #arriva #commento - Novella_2000 : Vera Gemma sexy sui social: arriva il pungente commento di Antonella Elia -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Elia

Vera Gemma pubblica una foto sul social ela punge nei commenti. Vera Gemma , protagonista dell'Isola dei Famosi 2021, ha condiviso un suo scatto su Instagram, provocando l'intervento di, che come noto non ha ...Tra le frecciatine die l'entusiasmo delle due, però, anche Paolo Bonolis ha commentato la notizia. L'uomo aveva già detto cosa ne pensava a " Il Punto Z " di Tommaso Zorzi ma in ...Vera Gemma pubblica una foto sul social e Antonella Elia la punge nei commenti. Vera Gemma, protagonista dell’Isola dei Famosi 2021, ha condiviso un suo scatto su Instagram, ...A settembre la porta rossa della Casa di Cinecittà torna nuovamente ad aprirsi, per accogliere nuovi Vip. Il conduttore di questa nuova edizione sarà sempre Alfonso Signorini. Le due opinioniste invec ...