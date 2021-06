A Domenica In Max Biaggi spiega le sue strane scelte dopo l’incidente (Di domenica 27 giugno 2021) Per la prima volta Max Biaggi prova a spiegare il perché delle sue scelte dopo l’incidente di quattro anni fa. L’ex pilota non racconta come è arrivato a quelle decisioni importanti, lo fa a Domenica In e non fa nessun nome ma si intuisce che parla anche di Bianca Atzei. Sono risposte che Max Biaggi ha sempre dato nelle sue interviste ma erano sempre apparse scelte strane, come lui stesso ancora oggi le definisce. Ha compiuto 50 anni Biaggi, ha festeggiato ieri sera con una festa che lo ha emozionato ma anche gli auguri di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 27 giugno 2021) Per la prima volta Maxprova are il perché delle suedi quattro anni fa. L’ex pilota non racconta come è arrivato a quelle decisioni importanti, lo fa aIn e non fa nessun nome ma si intuisce che parla anche di Bianca Atzei. Sono risposte che Maxha sempre dato nelle sue interviste ma erano sempre apparse, come lui stesso ancora oggi le definisce. Ha compiuto 50 anni, ha festeggiato ieri sera con una festa che lo ha emozionato ma anche gli auguri di ...

