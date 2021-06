Variante Delta, Viola: “Vaccinarsi tutti, nessuno godrà dell’immunità di gregge” (Di sabato 26 giugno 2021) Con la nuova Variante Delta, “il virus del Covid è non solo più trasmissibile ma anche meno sensibile agli anticorpi. Per questo motivo, come ora indicato nel sito Ecdc, chi ha ricevuto una sola dose, può non solo infettarsi ma anche ammalarsi. Ecco quindi ora la corsa a fare i richiami in fretta: meglio coprire bene le persone con più di 50 anni piuttosto che vaccinare i ragazzi. Anche questo avrebbe dovuto essere ovvio da subito. Errori a parte, per i cittadini il messaggio è: bisogna Vaccinarsi tutti perché nessuno godrà del l’immunità di gregge (che, come dico da mesi, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021) Con la nuova, “il virus del Covid è non solo più trasmissibile ma anche meno sensibile agli anticorpi. Per questo motivo, come ora indicato nel sito Ecdc, chi ha ricevuto una sola dose, può non solo infettarsi ma anche ammalarsi. Ecco quindi ora la corsa a fare i richiami in fretta: meglio coprire bene le persone con più di 50 anni piuttosto che vaccinare i ragazzi. Anche questo avrebbe dovuto essere ovvio da subito. Errori a parte, per i cittadini il messaggio è: bisognaperchédel l’immunità di(che, come dico da mesi, ...

