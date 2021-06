Incidente Lago di Garda, uno dei due turisti tedeschi non si regge in piedi e cade in acqua: il video dopo la fuga (Di sabato 26 giugno 2021) Agli atti dell’inchiesta sulla morte dei due ragazzi travolti una settimana fa da un motoscafo sulle acque del Lago di Garda mentre erano a bordo della loro barca, è finito un video dell’arrivo del motoscafo guidato dai tedeschi che hanno provocato l’Incidente. Nelle immagini, riprese alle 23.35 di sabato scorso da una telecamera di sicurezza, pubblicate oggi dal Giornale di Brescia, si vede uno dei due 52enni tedeschi indagati per omicidio colposo e omissione di soccorso, che fatica a stare in piedi e barcolla fino a cadere in acqua. È lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 giugno 2021) Agli atti dell’inchiesta sulla morte dei due ragazzi travolti una settimana fa da un motoscafo sulle acque deldimentre erano a bordo della loro barca, è finito undell’arrivo del motoscafo guidato daiche hanno provocato l’. Nelle immagini, riprese alle 23.35 di sabato scorso da una telecamera di sicurezza, pubblicate oggi dal Giornale di Brescia, si vede uno dei due 52enniindagati per omicidio colposo e omissione di soccorso, che fatica a stare ine barcolla fino are in. È lo ...

Advertising

repubblica : ?? Lago di Garda, il video che riprende i tedeschi sul motoscafo dopo l’incidente: uno non si regge in piedi e cade… - Tg3web : In un video acquisito agli atti dell'inchiesta sull'incidente sul lago di Garda costato la vita a una coppia di gio… - andreastoolbox : Incidente sul lago di Garda, Greta Nedrotti è morta per annegamento - Rai News - marcuspascal1 : RT @Agenzia_Ansa: Per l'autopsia Greta Nedrotti, la 25enne che sabato scorso era su una barca ferma sul lago di Garda con l'amico Umberto G… - bizcommunityit : Lago di Garda, in un video i due turisti tedeschi dopo l’incidente: uno barcolla e cade in acqua -