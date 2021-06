Il Napoli rompe silenzio stampa: tifosi chiedono risposte, non solo da De Laurentiis (Di sabato 26 giugno 2021) Il Napoli interrompe il silenzio stampa e basterebbe già questo per essere una notizia. La SSCN per tutto il girone di ritorno si è rintana dietro un anacronistico “no comment” che nuove principalmente ai tifosi, ovvero coloro che con la loro passione investono nel Napoli ed hanno il diritto di essere informati. Ora il patron azzurro, che ha fatto una vera e propria magia con Giorgio Armani e le nuove maglie, ha deciso di tornare a far sentire la voce della società. Ma cosa dirà Aurelio De Laurentiis? Molto dipenderà dalle domande che gli verranno proposte. I ... Leggi su napolipiu (Di sabato 26 giugno 2021) Ilinterile basterebbe già questo per essere una notizia. La SSCN per tutto il girone di ritorno si è rintana dietro un anacronistico “no comment” che nuove principalmente ai, ovvero coloro che con la loro passione investono neled hanno il diritto di essere informati. Ora il patron azzurro, che ha fatto una vera e propria magia con Giorgio Armani e le nuove maglie, ha deciso di tornare a far sentire la voce della società. Ma cosa dirà Aurelio De? Molto dipenderà dalle domande che gli verranno proposte. I ...

_SiGonfiaLaRete : #Napoli, #DeLaurentiis rompe il silenzio. C’è una data, ecco qual è - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili KKN – Napoli, ADL rompe gli indugi: il 30 giugno conferenza che se… - melgae2013 : RT @ArturoMinervin7: #De Laurentiis rompe il silenzio: 'Anche se mi scrivono ti uccido, sei una merda, a #Napoli non voglio la scorta. Mi i… - infoitinterno : CASERTA ALLE ELEZIONI La Meloni rompe con gli alleati su Napoli. Salta per ora l'ufficializzazione di Zinzi - AAngelo1994 : @Napoli_Report @NicoSchira 18M per uno che si rompe ogni volta -