Tour de France 2021 | una poltrona per tre

Immortalato sotto la pioggia da Jacques Prévert nella sua indimenticabile poesia "Rappelle-toi Barbara", il porto atlantico di Brest in Bretagna darà il via domani, si spera sotto al sole, al 108° Tour de France. Com'è ormai consuetudine negli anni olimpici estivi, la Grande Boucle anticipa la partenza a fine giugno e si presenta in versione decisamente più leggera rispetto al tradizionale menù di Alpi, Pirenei e Massiccio Centrale, farcito di cronometro. S'inizierà con due tappe mosse, la seconda più della prima. L'arrivo di domenica sul Mur de Bretagne, che nel 2018 costò a Tom Dumoulin la vittoria finale, darà una prima impronta alla classifica che ...

