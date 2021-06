Scuola: Pittoni (Lega), 'sì a nostro emendamento a dl Sostegni bis per lotta a precariato' (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Un voto trasversale in commissione Bilancio alla Camera può scardinare il meccanismo perverso che alimenta il precariato nella Scuola e garantire numeri meno risicati di insegnanti in cattedra il prossimo settembre, quindi più qualità". Lo afferma il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato. "L'emendamento al dl Sostegni bis con cui chiediamo l'estensione alla seconda fascia dell'accesso al percorso per l'assunzione in ruolo dei docenti, è stato depositato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Un voto trasversale in commissione Bilancio alla Camera può scardinare il meccanismo perverso che alimenta ilnellae garantire numeri meno risicati di insegnanti in cattedra il prossimo settembre, quindi più qualità". Lo afferma il senatore Mario, responsabile del dipartimentodellae vicepresidente della commissione Cultura al Senato. "L'al dlbis con cui chiediamo l'estensione alla seconda fascia dell'accesso al percorso per l'assunzione in ruolo dei docenti, è stato depositato ...

