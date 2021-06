Fontana Bernini diventa piscina, bagno notturno ripreso su social (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – La Fontana del Bernini a Piazza Navona, nel cuore di Roma, come una piscina alla merce’ dei passanti. Un video postato dal candidato al Campidoglio del centrodestra, Enrico Michetti, ritrae due ragazze intente nella notte (presumibilmente quella appena passata) a farsi il bagno nella celebre Fontana romana, una terza che si appresta ad entrare ed altre due (almeno) in piedi a ridere nella parte più retrostante e coperta della Fontana. Il tutto sotto lo sguardo di alcuni passanti. “Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma – Ladela Piazza Navona, nel cuore di Roma, come unaalla merce’ dei passanti. Un video postato dal candidato al Campidoglio del centrodestra, Enrico Michetti, ritrae due ragazze intente nella notte (presumibilmente quella appena passata) a farsi ilnella celebreromana, una terza che si appresta ad entrare ed altre due (almeno) in piedi a ridere nella parte più retrostante e coperta della. Il tutto sotto lo sguardo di alcuni passanti. “Il rispetto per la città di Roma parte dall’atteggiamento che sia ha nei confronti dei suoi beni ...

