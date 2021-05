Istituto Comprensivo Montessori | crolla soffitto dopo esplosione tubatura

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 maggio 2021) Roma – Paura in una scuola di Roma. Durante il weekend nell’‘Maria’, a viale Adriatico, è esplosa unadell’impianto termico che ha causato un esteso allagamento con conseguente crollo del solaio, che ha interessato due sezioni della materna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dichiarato l’inagibilità della struttura. Per fortuna l’incidente è avvenuto achiuso e non con la scuola nel pieno delle sue attività.