Il Paradiso delle Signore | oggi 24 maggio | Tra Marta e Vittorio è addio

Leggi su solodonna

(Di lunedì 24 maggio 2021) Trama e anticipazioni Ilpuntata di: traè finita. La Guarnieri ha deciso di farla finita con suo marito pur non avendo ancora deciso se tornare o no a lavorare in America. Intanto Maria non ha il coraggio di raccontare a Rocco la richiesta di suo padre una volta che si saranno sposati. Infine Gabriella seguirà Cosimo a Parigi?Articolo completo: dal blog SoloDonna