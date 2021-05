Gli attacchi di Israele contro gli edifici civili di Gaza | lo schema si è ripetuto ancora una volta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 maggio 2021) Come nel 2008, nel 2012 e nel 2014. In reazione al lancio di razzi da parte dei gruppi armati palestinesi, anche questaha risposto portando a termine – per 11 giorni prima della fine delle ostilità –case e palazzi nella Striscia di, uccidendo in alcuni casi intere famiglie e causando enormi distruzioni di proprietà. Amnesty International ha svolto ricerche su quattrodel genere, lanciati senza preavviso dalle forze israelianedi. Si è trattato di azioni vietate dal diritto internazionale umanitario, che obbliga le parti coinvolte in un conflitto a distinguere tra obiettivi militari e obiettivi: in ...