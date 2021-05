Funivia Stresa, Draghi: dolore profondo, Governo vicino ai colpiti (Di domenica 23 maggio 2021) "Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della Funivia Stresa - Mottarone . Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 23 maggio 2021) "Ho appreso conla notizia del tragico incidente della- Mottarone . Esprimo il cordoglio di tutto ilalle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Palazzo_Chigi : Draghi: “Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della #funivia Stresa-Mottarone. Esprimo i… - RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - hznll28 : RT @_EmiBell: Il cavo che cede e la cabina si stacca, nel vuoto Precipare per oltre 100m,provare a salvare i tuoi figli col corpo,rendersi… - FI_economia : RT @renatobrunetta: Dolore e sgomento per quanto accaduto tragicamente a Stresa. Sono nove le vittime della #funivia precipitata in prossim… -