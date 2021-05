F1 GP Monaco: primo Verstappen, seconda la Ferrari di Sainz, solo settimo Hamilton (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo che Leclerc era stato costretto all'abbandono per problemi alla sua Ferrari, la casa di Maranello, nel Gran Premio di Monaco, ha conquistato il podio con Sainz che si è piazzato secondo preceduto da Verstappen L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 23 maggio 2021) Dopo che Leclerc era stato costretto all'abbandono per problemi alla sua, la casa di Maranello, nel Gran Premio di, ha conquistato il podio conche si è piazzato secondo preceduto daL'articolo proviene da Firenze Post.

GabriSan92 : In una gara sfortunata per @ScuderiaFerrari, #Sainz centra il primo podio in Rosso. Un podio che ricorderà, visto c… - FirenzePost : F1 GP Monaco: primo Verstappen, seconda la Ferrari di Sainz, solo settimo Hamilton - Davide_Atta04 : RT @Gianludale27: Verstappen vince GP di Monaco gestendo egregiamente la corsa dall'inizio alla fine. Primo podio per Sainz in Ferrari, sec… - hilaris__ : Max che vince il suo primo gran premio di Monaco Carlos primo podio con la Ferrari Sebastian p5 con quell' overcut… - Andrea_V_73 : LIVE GP Monaco: trionfa #Verstappen, primo podio in #Ferrari per #Sainz: 2°! -