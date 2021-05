Biomutant è già un successo, i pre-ordini hanno superato le previsioni del publisher THQ Nordic (Di domenica 23 maggio 2021) Biomutant, il nuovo titolo di THQ Nordic, sviluppato da Experiment 101, arriverà sul mercato fra pochissimi giorni (e in alcune regioni è stato perfino infranto il day-one), per la precisione il 25 maggio 2021. Nonostante il gioco non sia ancora uscito ufficialmente, il coloratissimo open-world ha già conquistato una vittoria: i suoi pre-ordini hanno superato abbondantemente le aspettative del publisher. Durante la discussione dell'ultimo rapporto finanziario, i responsabili di Embracer Group, l'azienda madre che governa THQ Nordic e altre compagnie, si sono congratulati con gli sviluppatori di Experiment 101, in quanto le sole prenotazioni di Biomutant si sono rivelate ben più elevate delle previsioni dei dirigenti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 23 maggio 2021), il nuovo titolo di THQ, sviluppato da Experiment 101, arriverà sul mercato fra pochissimi giorni (e in alcune regioni è stato perfino infranto il day-one), per la precisione il 25 maggio 2021. Nonostante il gioco non sia ancora uscito ufficialmente, il coloratissimo open-world ha già conquistato una vittoria: i suoi pre-abbondantemente le aspettative del. Durante la discussione dell'ultimo rapporto finanziario, i responsabili di Embracer Group, l'azienda madre che governa THQe altre compagnie, si sono congratulati con gli sviluppatori di Experiment 101, in quanto le sole prenotazioni disi sono rivelate ben più elevate delledei dirigenti. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #Biomutant è già un successo, i pre-ordini hanno superato le previsioni del publisher THQ Nordic. - RpgBox77 : Adesso il mantra qual'è? Eh ma gira in retrocompatibilità ghgh. Già, peccato che Ps4 più potente di One ?? - Asgard_Hydra : Biomutant: rotto il day one in Europa, il gioco è già in vendita? - infoitscienza : Biomutant è già nei negozi in versione PS4 e Xbox One: occhio agli spoiler - GamingToday4 : Biomutant è già nei negozi in versione PS4 e Xbox One: occhio agli spoiler -