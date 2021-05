“Valutare l’obbligo vaccinale” (Di sabato 22 maggio 2021) Fabrizio Curcio a La Stampa: “l’obbligo vaccinale è un’opzione da Valutare in futuro, visto che ci saranno dei richiami annuali”. ROMA – Fabrizio Curcio in un’intervista ai microfoni de La Stampa non ha chiuso alla possibilità di inserire l’obbligo vaccinale in futuro. “E’ un’opzione da Valutare – ha detto il capo della Protezione Civile riportato dall’Adnkronos – visto che dovremmo fare dei richiami ogni anno. Attualmente siamo a 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle categorie più a rischio. Più di un italiano su tre, considerando che non tutte le fasce della popolazione sono vaccinabili, hanno ricevuto il vaccino e un 18-20% ha completato il ciclo della vaccinazione. siamo a buon punto“. Il rapporto con le Regioni Curcio nella sua intervista ha parlato anche del ... Leggi su newsmondo (Di sabato 22 maggio 2021) Fabrizio Curcio a La Stampa: “è un’opzione dain futuro, visto che ci saranno dei richiami annuali”. ROMA – Fabrizio Curcio in un’intervista ai microfoni de La Stampa non ha chiuso alla possibilità di inserirein futuro. “E’ un’opzione da– ha detto il capo della Protezione Civile riportato dall’Adnkronos – visto che dovremmo fare dei richiami ogni anno. Attualmente siamo a 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle categorie più a rischio. Più di un italiano su tre, considerando che non tutte le fasce della popolazione sono vaccinabili, hanno ricevuto il vaccino e un 18-20% ha completato il ciclo della vaccinazione. siamo a buon punto“. Il rapporto con le Regioni Curcio nella sua intervista ha parlato anche del ...

news_mondo_h24 : “Valutare l’obbligo vaccinale” - occhio_notizie : L'ipotesi dell'obbligo vaccinale è 'un'opzione da valutare in futuro, visto che dovremmo fare dei richiami annuali'… - alessandro1846 : Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio oggi in un'intervista a La Stampa fa un bilancio rilanciando anche… - LucediStella333 : Viaggio shock tra i medici no vax - Roger85674604 : @borghi_claudio @cristina_bassi @valy_s @LArchetipo @2_crim @armandosiri Nell’ottica di partito quindi chi dovrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Valutare l’obbligo Vaccini Italia, Curcio: "Valutare obbligo" Adnkronos