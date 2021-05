Insigne innamorato di Napoli | presa una decisione dal capitano

(Di sabato 22 maggio 2021) Lorenzovuole rinnovare con iled il raggiungimento dell’obiettivo Champions League faciliterebbe le cose. Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport ilazzurro ha tutta la volontà di restare in azzurro, ma c’è l’ostacolo economico da superare.ha un contratto in scadenza con ilnel 2022 ed attualmente guadagna 4,5 milioni di euro a stagione. Aurelio De Laurentiis vuole rinnovare ma a cifra sostanzialmente simili, mentre il calciatore, oramai diventato al top in Europa, vorrebbe strappare un aumento. Ecco perché la Champions potrebbe influire positivamente sul prolungamento di contratto dicol. Raggiungendo il piazzamento Champions League, il club potrebbe avere spazio di manovra quantomeno per non proporre una ...

Ultime Notizie dalla rete : Insigne innamorato

