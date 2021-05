Denise Pipitone | “nell’inchiesta sulla scomparsa sono indagati Anna Corona | ex moglie del padre | e Giuseppe Della Chiave”

(Di sabato 22 maggio 2021) Cidueaperta dalla Procura di Marsaladi, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva ancora quattro anni. A rivelarlo la trasmissione Quarto Grado andata in onda ieri sera su Rete 4. Si tratterebbe di, exdi Pietro Pulizzi, ilbiologico di, e madre di Jessica (sorellastrapiccola, processata e assolta in via definitiva dall’accusa di sequestro di persona), e di, nipote di Battista, il testimone sordomuto oggi deceduto che nel 2013 ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

... come in un continuo reality, si susseguono da settimane voci e notizie su una nuova indagine aperta dalla Procura di Marsala per la scomparsa della piccolarapita 17 anni fa a Mazara ...Ci sarebbero due indagati nell'inchiesta aperta dalla Procura di Marsala sulla scomparsa di, la bimba sparita nel nulla il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, nel Trapanese, quando non aveva ancora quattro anni. A rivelarlo la trasmissione Quarto Grado , andata in ...Caso Denise Pipitone, due persone iscritte nel registro degli indagati. Ci sarebbe un svolta nelle indagini che riguardano il caso Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara ...Nuovo colpo sui scena sul caso Denise Pipitone. A Quarto Grado Gianluigi Nuzzi ha fatto i nomi di Anna Corona e Giuseppe Della Chiave indagati. Le parole del conduttore, però, non sono state ancora co ...