Comitato tecnico “scientifico” | Via libera ai balli | ma solo per 15 minuti

(Di sabato 22 maggio 2021) Leggimi l’articolo Pronti a ballare, maper 15. È questa una delle indicazioni a margine del protocollo per i matrimoni validato ieri dal, che detta le linee generali per le nozze e tutte le altre funzioni civili e religiose a partire dal prossimo 15 giugno. A fornirla è stato Michele Boccardi, presidente di Assoeventi al Corriere della Sera commentando proprio le nuove indicazioni. Prima di tutto la conferma: nessun tetto al numero degli invitati (in realtà è fissato a 1000), maun limite dettato dalla grandezza degli spazi a disposizione. Accanto a questa, il Covid pass e le mascherine degli sposi. Ma quali sono le misure nel dettaglio? L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Ferrucc66935382 : @DRusconi Certo che è vero. È talmente una stronzata colossale che solo i dementi del comitato tecnico potevano partorire. - marchesaangeli : RT @LaVeritaWeb: I lockdown del Comitato tecnico scientifico erano basati sui report di Stefano Merler, l'epidemiologo della Fondazione Bru… - il_brigante07 : RT @LaVeritaWeb: I lockdown del Comitato tecnico scientifico erano basati sui report di Stefano Merler, l'epidemiologo della Fondazione Bru… - Zamberlett : RT @LaVeritaWeb: I lockdown del Comitato tecnico scientifico erano basati sui report di Stefano Merler, l'epidemiologo della Fondazione Bru… - rudy_matrix : RT @LaVeritaWeb: I lockdown del Comitato tecnico scientifico erano basati sui report di Stefano Merler, l'epidemiologo della Fondazione Bru… -

Ultime Notizie dalla rete : Comitato tecnico

Terre Marsicane

Matrimoni dal 15 giugno senza limite invitati: regole per buffet e balli. Ilscientifico, lo scorso 21 maggio, ha dato il via libera al protocollo per i banchetti dopo i matrimoni o comunioni e cresime.ad esempio. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ......controllo sul rispetto della normativa anticontagio impartite dal Prefetto in sede di... Il coordinamentodel complesso dei servizi è affidato alla sala operativa della Questura, ove ...Matrimoni dal 15 giugno senza limiti invitati: regole per buffet e balli. Il Comitato tecnico Scientifico ha dato il via libera ...Cinque milioni di euro in 90 minuti. Si chiude con l’ultimo turno in notturna e (finalmente) le gare in contemporanea, la prima stagione di Serie A interamente vissuta nell’era Covid-19. E sarà una pa ...