Rugby, Top 10: Petrarca Padova e Calvisano partono in vantaggio. Ma Rovigo vuole conquistare la finale (Di venerdì 21 maggio 2021) Si disputano questo weekend le semifinali di ritorno del Top 10, il massimo campionato italiano di Rugby. Si parte dalle vittorie del Petrarca Padova e del Calvisano nel match d’andata, ma se i veneti hanno espugnato il campo del ValoRugby e partono con i netti favori dei pronostici, i bresciani saranno impegnati sul difficile campo di un Rovigo che vuole vendicarsi. A Padova i padroni di casa dell’Argos Petrarca riceveranno la formazione emiliana del ValoRugby, match in programma sabato 22 maggio all’Argos Arena di Via Gozzano alle 17.50. Nella gara di andata disputata a Reggio Emilia la formazione veneta aveva superato i padroni di casa 27 a 16. Petrarca che ha mostrato una buona ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Si disputano questo weekend le semifinali di ritorno del Top 10, il massimo campionato italiano di. Si parte dalle vittorie dele delnel match d’andata, ma se i veneti hanno espugnato il campo del Valocon i netti favori dei pronostici, i bresciani saranno impegnati sul difficile campo di unchevendicarsi. Ai padroni di casa dell’Argosriceveranno la formazione emiliana del Valo, match in programma sabato 22 maggio all’Argos Arena di Via Gozzano alle 17.50. Nella gara di andata disputata a Reggio Emilia la formazione veneta aveva superato i padroni di casa 27 a 16.che ha mostrato una buona ...

