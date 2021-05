Roland Garros 2021 | Simona Halep annuncia il forfait | Jasmine Paolini nel main draw

(Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo il suo ritiro agli Internazionali d’Italia,hato, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, che non parteciperà al. La causa è l’infortunio al polpaccio subito durante il WTA 1000 disputato in Italia nella sfida contro Angelique Kerber, uno strappo muscolare che l’ha costretta ad abbandonare il campo sorretta dalla sua avversaria. “È col cuore affranto che annuncio il mioalquest’anno – scrive– . Sfortunatamente lo strappo al polpaccio sinistro ha bisogno di più tempo per riprendersi. Rinunciare ad un Grande Slam va contro tutte le mie aspirazioni di atleta, ma è la giusta e unica decisione da prendere. Il pensiero di non ...

Simona Halep, numero 3 mondiale e vincitrice delnel 2018, ha dichiarato forfait per l'edizione 2021, che scatta il 30 maggio. La rumena ha subito uno stiramento al polpaccio sinistro in occasione della sua partita del 2o turno al ...Saranno ben 10 gli italiani ammessi al main draw del2021 per quanto riguarda il tabellone maschile, a cui aggiungere Camila Giorgi e Martina Trevisan per il tabellone femminile. Una truppa quindi già parecchio ricca; che ha concrete ...A seguito del ritiro agli Internazionali di Roma, era presumibile che Simona Halep potesse dare forfait anche al torneo parigino. E così è stato: alla fine è arrivata l’ufficialità che tutti attendeva ...Tennis. Alexander Zverev ha dato una svolta alla sua stagione aggiudicandsi il Masters 1000 di Madrid un paio di settimane fa. Il tedesco si è arreso a Rafael Nadal in quel di Roma, ma le sue ...