Raimondo Todaro dopo Amici dice che Milly Carlucci gli ha detto …

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 21 maggio 2021)è uno dei protagonisti indiscussi del programma condotto da, ovvero Ballando con le stelle. Alcune settimane fa, sembra che il maestro di ballo abbia fatto un’irruzione in un programma antagonista, ovveroDi Maria De Filippi. Ebbene sì, è stato proprio durante una puntata del daytime cheè apparso adcome giuesterno, durante una gara di sfida. In quell’occasione a sfidarsi sono stati Alessandro, Martina e Giulia. Ma come ha reagitointerviene addi Maria De Filippi Il ballerino ovvero, è ...