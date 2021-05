Prostituta trovata morta a Rho | una cerimonia per ricordarla

Advertising

Giorno_Milano : Prostituta trovata morta a Rho, una tragica fine ancora avvolta nel mistero -

IL GIORNO

Sfruttata e invisibile: Blessing Tunde,nigeriana di 25 annimort a lo scorso 12 maggio in via Morandi a Rho è stata ricordata questa mattina nel corso di una cerimonia organizzata dal centro antiviolenza Hara, l'...Rho (Milano) - Un momento di commemorazione in via Morandi a Rho, nel luogo dove il 12 maggio è stato trovato i l corpo di Blessing Tunde, 25 anni,nigeriana . Questa mattina la comunità rhodense, insieme al Centro antiviolenza Hara, all'associazione Lule, Casa delle Donne di Rho, si ritrova "per dimostrare cordoglio e vicinanza a chi ...Sfruttata e invisibile: Blessing Tunde, prostituta nigeriana di 25 anni trovata mort a lo scorso 12 maggio in via Morandi a Rho è stata ricordata questa mattina nel corso di una cerimonia organizzata ...Questa mattina ci sarà una commemorazione della venticinquenne nell’area di campagna dove è stato rinvenuto il corpo ...