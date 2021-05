Migranti | in 414 sbarcano a Pozzallo | ci sono anche 150 minori

Advertising

Sta per attraccare nel porto di Pozzallo (Ragusa) la nave Sea Eye 4 con a bordo 414 migranti, tra i quali 150 minori, soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. La nave della Ong ha ottenuto l'autorizzazione allo sbarco in un porto sicuro mercoledì scorso, in seguito all'intervento. Frasi razziste durante le operazioni di sbarco ed i controlli medici - con i tamponi per il Covid - dei migranti della Sea Eye 4 arrivati oggi a Pozzallo. Lo denuncia il responsabile delle operazioni della ong tedesca Jan Ribbeck, affermando anche che "dei bambini piccoli stanno urlando e piangendo".