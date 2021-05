Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga pronti per un nuovo reality | ecco quale

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021)sono stati ospitati da Tommaso Zorzi al suo programma Il Punto Z. I due ex gieffini hanno risposto ad alcune domande sulla loro vita di coppia e non solo. Sembra infatti che siano entrambia mettersi in gioco per un. Ma? Leggi anche: Conduttrice ci prova… L'articolo proviene da City Roma News.