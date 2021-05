Rosa Perrotta e la dichiarazione d’amore per il suo Pietro (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo la mini vacanza sul lago di Garda, Rosa Perrotta dedica un post su Instagram al compagno Pietro Tartaglione: solo parole d’amore Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione hanno trascorso un paio di giorni insieme sul Lago di Garda. Si sono concessi una mini vacanza da soli in intimità e relax. È stata la stessa Rosa Perrotta a dichiararlo qualche giorno fa, quando per rispondere alle critiche di chi voleva farla sentire in colpa per aver lasciato il figlio a casa coi nonni, l’influencer ha precisato che è importante anche per due genitori viversi tra romanticismo e pace. Una vacanza all’insegna dell’amore e del ritrovarsi per l’influencer e il compagno che hanno goduto del buon cibo e delle coccole dell’hotel scelto per l’occasione. È da ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo la mini vacanza sul lago di Garda,dedica un post su Instagram al compagnoTartaglione: solo paroleTartaglione hanno trascorso un paio di giorni insieme sul Lago di Garda. Si sono concessi una mini vacanza da soli in intimità e relax. È stata la stessaa dichiararlo qualche giorno fa, quando per rispondere alle critiche di chi voleva farla sentire in colpa per aver lasciato il figlio a casa coi nonni, l’influencer ha precisato che è importante anche per due genitori viversi tra romanticismo e pace. Una vacanza all’insegna dell’amore e del ritrovarsi per l’influencer e il compagno che hanno goduto del buon cibo e delle coccole dell’hotel scelto per l’occasione. È da ...

