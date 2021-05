Nel Lazio sono 30.138 gli attualmente positivi, 210 in terapia intensiva (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – sono 30.138 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 28.534 sono in isolamento domiciliare, 1.394 sono ricoverati non in terapia intensiva, 210 sono ricoverati in terapia intensiva (-5 rispetto a ieri), 8.063 sono deceduti e 300.033 sono guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma –30.138 i casial Covid-19 nel. Di questi, 28.534in isolamento domiciliare, 1.394ricoverati non in, 210ricoverati in(-5 rispetto a ieri), 8.063deceduti e 300.033guariti. Lo fa sapere l’assessorato alla Sanita’ e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione

