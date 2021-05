Massimo D' Alema | La sinistra ha tradito i palestinesi | Israele stia attento a questa destra

(Di giovedì 20 maggio 2021) “L’Italia è un paese che ha avuto una politica di amicizia per i, un patrimonio che non è stato solo della, ma di tutte le forze democratiche, da Enrico Berlinguer a Bettino Craxi, ad Aldo Moro e molti altri. Oggi isono stati abbandonati dall’Italia e dall’Europa e neppure le migliori forze dellasembrano in grado di tornare a dire la verità”. Così, in un’intervista al Fatto Quotidiano,D’, secondo cui ”è grave la mancanza di memoria storica dell’Italia.non ha il diritto di continuare a occupare i Territori, non ha il diritto di annettere Gerusalemme e colonizzare tanta parte della Cisgiordania. Non ha il diritto di cacciare idalle loro case e ...

Così, in un'intervista al Fatto Quotidiano ,D', secondo cui 'è grave la mancanza di memoria storica dell'Italia. Israele non ha il diritto di continuare a occupare i Territori ...Una mossa che ha rotto una tradizione di una simpatia del Pci - Pds - Ds - Pd per i palestinesi, cosa che infatti non è piaciuta aD'. Ma Enrico Letta, che secondo alcune cronache ha ..."Non possiamo criticare Cina e Russia sui diritti umani e accettare quello che accade a Gaza e in Cisgiordania" ...La scelta del segretario di salire sul palco al portico di Ottavia a portare solidarietà a Gerusalemme è da applaudire perché ha rotto una tradizione di sinistra simpatia del Pci-Pds-Ds-Pd per i pales ...