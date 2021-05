Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Mattarella chiude al bis? Non è detto che sia la sua parola definitiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) “al? Non èche siano parole definitive. Anche ladel presidente della Repubblica è ballerina”. Così, nel suo intervento settimanale ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi in onda tutti i mercoledì alle 21.25 sua proposito della dichiarazione rilasciata da Sergioin visita a una scuola di Roma: “Il mio è un lavoro impegnativo, ma tra otto mesi il mio incarico termina. Tra qualche mese potrò riposarmi“. Se non cambiasse idea cosa accadrebbe quindi a febbraio del 2022? “Si elegge un nuovo presidente della Repubblica. Tutto molto normale. Potrebbe essere Draghi come potrebbe essere qualcun altro. Certamente Draghi è quello che ...