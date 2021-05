Civica | Celli | legge su parità rafforza Regione Lazio su diritti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – “Laapprova laper lasalariale tra uomini e donne. E’ la primaa dotarsi di unaper lavoratrici dipendenti e libere professioniste, con provvedimenti a sostegno dell’occupazione femminile e per la valorizzazione delle competenze delle donne.” “Un atto quindi particolarmente utile in questo periodo di pandemia, in cui è cresciuta la disoccupazione femminile ed è più complicata la conciliazione tra famiglia e lavoro.” “Il gap retributivo è uno dei motivi della mancata uguaglianza di genere, quindi questaha il merito di occuparsi di un tema delicato e di proporre l’investimento di 7,6 milioni di euro fino al 2021.” “E’ unadalla parte delle donne, che rompe gli schemi ormai consolidati. Una ...