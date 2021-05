Arriva il via libera ai matrimoni, ma con delle regole (ci sarà un covid manager) (Di giovedì 20 maggio 2021) Un covid manager, che gestirà la sicurezza all’interno del locale. All’interno, perché i matrimoni potranno essere sia all’aperto che al chiuso, e il manager dovrà assicurarsi che sia assicurato il rispetto di tutte le normali norme anticovid: ci dovrà essere un addetto al controllo per ogni 50 ospiti. Prima della festa del matrimoni bisognerà avere «l’elenco dei partecipanti, la loro distribuzione ai tavoli, autodichiarazioni sulla certificazione verde che dovranno essere conservati per i 14 giorni successivi all’evento. Tale attività deve essere effettuata in modo da evitare il formarsi di code o assembramenti». Quanti potranno essere gli invitati? Una bella notizia per le famigli numerose o per chi ha molti amici da invitare: non sarà previsto un numero massimo di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Un, che gestirà la sicurezza all’interno del locale. All’interno, perché ipotranno essere sia all’aperto che al chiuso, e ildovrà assicurarsi che sia assicurato il rispetto di tutte le normali norme anti: ci dovrà essere un addetto al controllo per ogni 50 ospiti. Prima della festa delbisognerà avere «l’elenco dei partecipanti, la loro distribuzione ai tavoli, autodichiarazioni sulla certificazione verde che dovranno essere conservati per i 14 giorni successivi all’evento. Tale attività deve essere effettuata in modo da evitare il formarsi di code o assembramenti». Quanti potranno essere gli invitati? Una bella notizia per le famigli numerose o per chi ha molti amici da invitare: nonprevisto un numero massimo di ...

