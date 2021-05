Sinner-Rinderknech, ATP Lione: programma, orario d’inizio, tv, streaming, precedenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Jannik Sinner ha esordito brillantemente nel torneo ATP 250 di Lione, vincendo una titanica battaglia contro Aslan Karatsev. Si trattava di un debutto estremamente impegnativo per il nostro portacolori, il quale è però riuscito a tenere botta contro il fortissimo russo e avere la meglio al termine di un confronto molto esigente dal punto di vista fisico. L’azzurro ha perso il primo set con uno schiacciante 6-0, poi ha rialzato la testa imponendosi nel secondo parziale per 6-3 e nella terza frazione ha chiuso i conti per 6-4 dopo un’interruzione per pioggia. L’altoatesino si è così qualificato per gli ottavi di finale sulla terra rossa francese e al prossimo turno se la dovrà vedere contro il padrone di casa Arthur Rinderknech, oggi giustiziere dello svedese Mikael Ymer in tre set. Il numero 17 al mondo partirà con tutti i favori del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) Jannikha esordito brillantemente nel torneo ATP 250 di, vincendo una titanica battaglia contro Aslan Karatsev. Si trattava di un debutto estremamente impegnativo per il nostro portacolori, il quale è però riuscito a tenere botta contro il fortissimo russo e avere la meglio al termine di un confronto molto esigente dal punto di vista fisico. L’azzurro ha perso il primo set con uno schiacciante 6-0, poi ha rialzato la testa imponendosi nel secondo parziale per 6-3 e nella terza frazione ha chiuso i conti per 6-4 dopo un’interruzione per pioggia. L’altoatesino si è così qualificato per gli ottavi di finale sulla terra rossa francese e al prossimo turno se la dovrà vedere contro il padrone di casa Arthur, oggi giustiziere dello svedese Mikael Ymer in tre set. Il numero 17 al mondo partirà con tutti i favori del ...

WeAreTennisITA : Sinner in rimonta su Aslan ?????? Jannik Sinner parte malissimo ma poi si accende e riesce a battere Aslan Karatsev in… - Virus1979C : RT @WeAreTennisITA: Sinner in rimonta su Aslan ?????? Jannik Sinner parte malissimo ma poi si accende e riesce a battere Aslan Karatsev in rim… - RaiSport : ?? #Lione: #Sinner supera in rimonta #Karatsev e passa agli ottavi Il 19enne è riuscito a imporsi dopo aver perso il… - Bertolca10 : A Lione, Jannik #Sinner batte il russo Karatsev e avanza al secondo turno. Rimonta dopo aver perso il primo set e d… - sportface2016 : #AtpLione 2021: come e quando seguire la sfida tra #Sinner e #Rinderknech -