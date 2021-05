Scuola, Bianchi: "La Dad ha fatto danni pesanti, ora investimenti per più tempo pieno" (Di mercoledì 19 maggio 2021) l ministro all'Istruzione in audizione al Senato: "Ma non dobbiamo buttare via le esperienze positive della didattica a distanza". Il 30% delle istituzioni scolastiche non offre un servizio supporto psicologico Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 maggio 2021) l ministro all'Istruzione in audizione al Senato: "Ma non dobbiamo buttare via le esperienze positive della didattica a distanza". Il 30% delle istituzioni scolastiche non offre un servizio supporto psicologico

Advertising

CatelliRossella : Bianchi: 'Forti investimenti per più tempo pieno a scuola' - Politica - ANSA - ASovranista : RT @Agenzia_Italia: La lontananza da scuola ha accentuato i disturbi psicologici degli studenti - sulsitodisimone : La lontananza da scuola ha accentuato i disturbi psicologici degli studenti - Agenzia_Italia : La lontananza da scuola ha accentuato i disturbi psicologici degli studenti - matteo_1093 : “Senza lezioni in presenza disturbi psicologici accentuati. In presenza si costruiscono i rapporti di affetto e emp… -