“Non puoi capire… 3 vs 1 stanotte, lascia stare”: le chat dopo la notte del caso Ciro Grillo (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ho quattro video facili facili”. “Non puoi capire, 3 vs 1 stanotte, lascia stare”. Così il giorno dopo il presunto stupro in Costa Smeralda secondo gli atti all’inchiesta i ragazzi accusati di stupro di gruppo nel caso Ciro Grillo si vantavano con gli amici “Sai che ne me le faccio scappare ‘ste occasioni, poi vi farò vedere tutto”. Sono soltanto alcune delle chat agli atti dell’inchiesta della Procura di Tempio Pausania sul presunto stupro che sarebbe avvenuto nella villa in Costa Smeralda di Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S. Secondo il racconto di una ragazza italo-norvegese di 19 anni quella notte in quattro l’avrebbero stuprata. Ciro ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ho quattro video facili facili”. “Noncapire, 3 vs 1”. Così il giornoil presunto stupro in Costa Smeralda secondo gli atti all’inchiesta i ragazzi accusati di stupro di gruppo nelsi vantavano con gli amici “Sai che ne me le faccio scappare ‘ste occasioni, poi vi farò vedere tutto”. Sono soltanto alcune delleagli atti dell’inchiesta della Procura di Tempio Pausania sul presunto stupro che sarebbe avvenuto nella villa in Costa Smeralda di, il figlio del garante del M5S. Secondo il racconto di una ragazza italo-norvegese di 19 anni quellain quattro l’avrebbero stuprata....

