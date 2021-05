Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 minuti (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Grazie a una nuova tecnica è possibile realizzare test diagnostici in grado di restituire esiti in tempi molto ristretti, al punto da permettere fino a 500 analisi in un'ora. Questo il risultato, descritto sulla rivista mBio, raggiunto dai ricercatori dell'Università di Helsinki, che hanno sviluppato il nuovo metodo diagnostico la cui precisione sembra paragonabile a quella dei test PCR. Il test, spiegano gli autori, si basa su un fenomeno noto come trasferimento di energia per risonanza di Forster (TR-FRET) e può essere utilizzato anche per la rilevazione rapida di altre infezioni respiratorie. Questa tecnica consente di misurare le particelle virali o le proteine dell'organismo partendo da campioni biologici complessi, come il plasma o il sangue. L'esame si basa su un tampone nasofaringeo ... Leggi su agi (Di mercoledì 19 maggio 2021) AGI - Grazie a una nuova tecnica è possibile realizzarediagnostici in grado di restituire esiti in tempi molto ristretti, al punto da permettere fino a 500 analisi in un'ora. Questo il risultato, descritto sulla rivista mBio, raggiunto dai ricercatori dell'Università di Helsinki, che hanno sviluppato ilmetodo diagnostico la cui precisione sembra paragonabile a quella deiPCR. Il, spiegano gli autori, si basa su un fenomeno noto come trasferimento di energia per risonanza di Forster (TR-FRET) e può essere utilizzato anche per lazione rapida di altre infezioni respiratorie. Questa tecnica consente di misurare le particelle virali o le proteine dell'organismo partendo da campioni biologici complessi, come il plasma o il sangue. L'esame si basa su un tampone nasofaringeo ...

Advertising

CottarelliCPI : L'Oss. CPI ha condotto un nuovo test della qualità delle risposte della pubblica amministrazione a semplici domande… - 85AleFrau : RT @Agenzia_Italia: Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 minuti - dottorg : RT @Agenzia_Italia: Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 minuti - sulsitodisimone : Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 minuti - Agenzia_Italia : Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo test Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 minuti Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 ...

Giovanni Ciacci beccato mentre si bacia con il presunto fidanzato Luca ...legate alla malattia da coronavirus si sono fatte sentire e non è stato in grado di superare i test ... ha detto il costumista nell'intervista rilasciata a Nuovo Tv. Ora invece questa notizia ...

Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 minuti AGI - Agenzia Italia Il nuovo test rapido che rileva il virus in 10 minuti Il test si basa sul trasferimento di energia per risonanza di Forster (TR-FRET) e può essere utilizzato anche per la rilevazione rapida di altre infezioni respiratorie. Lo ha messo a punto l'Univiersi ...

Vaccini: Riccardi, 3.265 adesioni oggi alle 11:45 Ieri, alle 24, le prenotazioni hanno raggiunto quota 12.848 Udine, 19 mag - Alle 11:45 di oggi, le adesioni alla campagna vaccinale sono state 3.265 mentre la giornata di ieri, alle 24, si è chiusa co ...

Ilrapido che rileva il virus in 10 ......legate alla malattia da coronavirus si sono fatte sentire e non è stato in grado di superare i... ha detto il costumista nell'intervista rilasciata aTv. Ora invece questa notizia ...Il test si basa sul trasferimento di energia per risonanza di Forster (TR-FRET) e può essere utilizzato anche per la rilevazione rapida di altre infezioni respiratorie. Lo ha messo a punto l'Univiersi ...Ieri, alle 24, le prenotazioni hanno raggiunto quota 12.848 Udine, 19 mag - Alle 11:45 di oggi, le adesioni alla campagna vaccinale sono state 3.265 mentre la giornata di ieri, alle 24, si è chiusa co ...