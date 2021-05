Fugge all’alt dei Carabinieri: arrestato per resistenza e detenzione di stupefacenti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Salerno hanno tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, il 33enne salernitano A.S. residente a Pellezzano. Ieri sera una pattuglia della Sezione Radiomobile Carabinieri di Salerno ha intimato l’alt ad un motociclo dall’andamento sospetto: alla vista dei militari il conducente si è dato a precipitosa fuga da Via Angrisani in direzione Mariconda con manovre spericolate, rischiando di cadere e di investire passanti, ignorando diversi semafori rossi. Braccato dai Carabinieri, ha cercato di fuggire a piedi su Via Villafranca dopo aver lanciato un involucro nero: manovra inutile visto che i militari sono riusciti sia a fermarlo che a recuperare l’oggetto, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Idella Sezione Radiomobile di Salerno hanno tratto in arresto, pera pubblico ufficiale eai fini di spaccio di stupefacente, il 33enne salernitano A.S. residente a Pellezzano. Ieri sera una pattuglia della Sezione Radiomobiledi Salerno ha intimato l’alt ad un motociclo dall’andamento sospetto: alla vista dei militari il conducente si è dato a precipitosa fuga da Via Angrisani in direzione Mariconda con manovre spericolate, rischiando di cadere e di investire passanti, ignorando diversi semafori rossi. Braccato dai, ha cercato di fuggire a piedi su Via Villafranca dopo aver lanciato un involucro nero: manovra inutile visto che i militari sono riusciti sia a fermarlo che a recuperare l’oggetto, ...

