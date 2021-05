Un video dimostra la «psico-pandemia pianificata»? No! Nuove frontiere del complottismo (Di martedì 18 maggio 2021) Cosa accomuna un video in cui una casalinga sostenitrice di Donald Trump del Midwest vede fibre viventi nei tamponi col filmato di una sostenitrice di Trump della Campania che, improvvisandosi nell’analisi di documenti giuridici, tecnici e scientifici, vede il complotto della pandemia inventata del nuovo Coronavirus? L’effetto Dunning-Kruger è sicuramente il filo conduttore principale. Lo vediamo subito al minuto numero 16 del video di 45 minuti prodotto dalla donna campana, quando afferma di saperne più degli avvocati che ha consultato nel preparare quasi venti denunce contro presunte violazioni ai danni dei cittadini, causate da ordinanze e decreti a suo giudizio illegittimi. I legali sembrano non essere a conoscenza delle cose che la donna pensa di aver capito, quindi lei deduce di aver compreso cose che dei professionisti non ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) Cosa accomuna unin cui una casalinga sostenitrice di Donald Trump del Midwest vede fibre viventi nei tamponi col filmato di una sostenitrice di Trump della Campania che, improvvisandosi nell’analisi di documenti giuridici, tecnici e scientifici, vede il complotto dellainventata del nuovo Coronavirus? L’effetto Dunning-Kruger è sicuramente il filo conduttore principale. Lo vediamo subito al minuto numero 16 deldi 45 minuti prodotto dalla donna campana, quando afferma di saperne più degli avvocati che ha consultato nel preparare quasi venti denunce contro presunte violazioni ai danni dei cittadini, causate da ordinanze e decreti a suo giudizio illegittimi. I legali sembrano non essere a conoscenza delle cose che la donna pensa di aver capito, quindi lei deduce di aver compreso cose che dei professionisti non ...

