Ufo, il Pentagono conferma: il video dello strano oggetto volante è «autentico» (Di martedì 18 maggio 2021) Si riaccende la febbre degli Ufo a livello internazionale, dopo la diffusione del video di un oggetto volante che si immerge nell'oceano – ripreso nel 2019 al largo delle coste californiane da una nave della Marina militare statunitense : anche il Pentagono ha confermato che il filmato in questione è autentico. Si tratta per la precisione di un «fenomeno aereo non identificato» con caratteristiche di volo zig-zag, stop-go, aria-acqua, tali da mettere a dura prova le attuali potenzialità delle tecnologie disponibili: il filmato, pubblicato venerdì scorso su Twitter dal documentarista Jeremy Corbell, ha ripreso un oggetto di forma sferica che si muove tic-tac come un pendolo orizzontale con una mobilità aerea sconosciuta ai velivoli noti. Per di più a un certo punto ...

