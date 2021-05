Il padre di Scamacca ‘distrugge’ Trigoria, l’attaccante: “sono scosso” (Di martedì 18 maggio 2021) Si è verificato un episodio incredibile a Trigoria, il padre dell’attaccante Scamacca è entrato nel centro sportivo della Roma per minacciare i dirigenti giallorossi e ha distrutto alcune auto. Non sono chiari i motivi del folle gesto, lo stesso calciatore è sconvolto come riporta Gazzetta.it. “sono rimasto molto scosso da tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mio padre da molto tempo non vive con mia madre, non sono divorziati solo perché non si sono mai sposati, io sono cresciuto con mia madre e mia sorella. sono loro la mia famiglia. Abbiamo rapporti solo saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 maggio 2021) Si è verificato un episodio incredibile a, ildelè entrato nel centro sportivo della Roma per minacciare i dirigenti giallorossi e ha distrutto alcune auto. Nonchiari i motivi del folle gesto, lo stesso calciatore è sconvolto come riporta Gazzetta.it. “rimasto moltoda tutto ciò che è successo e ho letto. Davvero non so spiegarmelo. E’ doloroso per me parlarne, ma forse è necessario. Mioda molto tempo non vive con mia madre, nondivorziati solo perché non simai sposati, iocresciuto con mia madre e mia sorella.loro la mia famiglia. Abbiamo rapporti solo saltuari. Lo vedo pochissimo. Ma è una storia ...

