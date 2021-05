EV | Calcerano | noi senza candidato | ma Pd ascolti nostre proposte

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “I Verdi non hanno un lorosindaco. Ma vogliamo dare il nostro contributo in termini di programmi e idee. Noi vogliamo essere il partito della qualità della vita dei cittadini e quindi vogliamo una proposta per Roma che metta al centro lo stop al consumo del suolo e mobilità pubblica oltre alla risoluzione del problema dei rifiuti e più servizi.” “Non ci interessa il balletto dei nomi, vogliamo solo persone che portino avanti programmi. Speriamo che i nostri compagni di strada, a partire dal Pd, mettano la transizione ecologica al primo posto delle azioni da realizzare sul territorio”. Così Guglielmo, portavoce di Europa Verde di Roma, a margine di un sit in alla stazione della metro B Castro Pretorio per chiedere maggiore attenzione all’accessibilità delle persone disabili nelle fermate della metropolitana di Roma.