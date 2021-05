Auto più sanificate, dalla tecnologia Nasa la soluzione Alphabet-Octo (Di martedì 18 maggio 2021) Vetture più sicure, grazie a una carica batterica abbattuta del 90% attraverso un nuovo sistema di sanificazione: è l’obiettivo della partnership fra Alphabet Italia, società di noleggio e fleet management del gruppo Bmw, e Octo, leader nei servizi telematici per il settore assicurativo e per la gestione delle flotte. Il servizio di sanificazione Alphabet CleanAir utilizza la soluzione progettata da Octo, che sfrutta infatti la nanotecnologia originariamente sviluppata dalla Nasa per eliminare virus, batteri, funghi nonché odori e composti organici volatili con lo scopo di rendere più sicuro l’utilizzo delle vetture, siano esse appartenenti a parchi Auto aziendali, noleggi a breve e medio termine o corporate car sharing. La ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 maggio 2021) Vetture più sicure, grazie a una carica batterica abbattuta del 90% attraverso un nuovo sistema di sanificazione: è l’obiettivo della partnership fraItalia, società di noleggio e fleet management del gruppo Bmw, e, leader nei servizi telematici per il settore assicurativo e per la gestione delle flotte. Il servizio di sanificazioneCleanAir utilizza laprogettata da, che sfrutta infatti la nanooriginariamente sviluppataper eliminare virus, batteri, funghi nonché odori e composti organici volatili con lo scopo di rendere più sicuro l’utilizzo delle vetture, siano esse appartenenti a parchiaziendali, noleggi a breve e medio termine o corporate car sharing. La ...

Advertising

virginiaraggi : Abbiamo installato 16 telecamere nella Galleria di Santa Bibiana, vicino alla stazione Termini. Così sarà più sicur… - GassmanGassmann : Oltre a non aver mai capito perché in autostrada la benzina costi più che in città (non hai alternative e devi paga… - Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - lifestyleblogit : Auto più sanificate, dalla tecnologia Nasa la soluzione Alphabet-Octo - - pier2856 : RT @AxiaFel: Secondo l’agenda 2030 vanno assolutamente ridotte le emissioni di C02, poi incentivano l’elettrico, sapendo che produrre e sma… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto più Bianca Guaccero/ "Insulti? Rispondo con ironia, Cat calling? Non si deve esagerare" ...di rispondere sempre con un po' di ironia e di auto ironia, c'è troppa ossessione rispetto al corpo e all'aspetto fisico e spesso ci si dimentica che questo fenomeno verso noi donne, che siamo le più ...

Renault CMF - EV, la nuova 'base' per i prossimi modelli elettrici. Esaltati vantaggi e prestazioni della propulsione a batteria ... un concept che darà vita a un' auto disponibile solo con motore elettrico e che con le sue ultime ... Ad esempio, ha un vano motore più piccolo, poiché le unità elettriche sono più compatte dei ...

Tesla? Molto più sicura di un'auto normale secondo le statistiche, soprattutto con Autopilot Hardware Upgrade ...di rispondere sempre con un po' di ironia e diironia, c'è troppa ossessione rispetto al corpo e all'aspetto fisico e spesso ci si dimentica che questo fenomeno verso noi donne, che siamo le...... un concept che darà vita a un'disponibile solo con motore elettrico e che con le sue ultime ... Ad esempio, ha un vano motorepiccolo, poiché le unità elettriche sonocompatte dei ...