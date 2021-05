Morto in un incidente stradale il fantino Andrea Mari: aveva 43 anni (Di lunedì 17 maggio 2021) All’età di 43 anni è Morto Andrea Mari, soprannominato Brio. L’uomo aveva vinto il Palio di Siena in sei occasioni ed era un fantino molto apprezzato. Purtroppo un incidente stradale è risultato fatale per lui. Nei pressi di Livorno, Mari è uscito di strada con la sua vettura andandosi a schiantare contro un albero. aveva esordito nel 2001 sul tufo di piazza del Campo e trovato la sua prima vittoria nel 2006. Era ancora in attività ed aveva preso parte al Palio di Siena per ben 32 volte. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) All’età di 43, soprannominato Brio. L’uomovinto il Palio di Siena in sei occasioni ed era unmolto apprezzato. Purtroppo unè risultato fatale per lui. Nei pressi di Livorno,è uscito di strada con la sua vettura andandosi a schiantare contro un albero.esordito nel 2001 sul tufo di piazza del Campo e trovato la sua prima vittoria nel 2006. Era ancora in attività edpreso parte al Palio di Siena per ben 32 volte. SportFace.

