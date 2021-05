Il sale iodato ha salvato una generazione | è scomparso il gozzo tiroideo nei bambini in età scolare

Advertising

Keynesblog : RT @globalistIT: - globalistIT : - 16_opamp : @GeneraleCujkov SI infatti il sale dell'Himalaya è bene non assumerlo. MOLTO MEGLIO IL SALE IODATO ITALIANO... anch… - MaxdeiTOS : Coniglio “KASANOVA”, rosmarino, timo, alloro, olive, pancetta a dadini, sale iodato, Prosecco. Cottura 1 ora nella… -

Ultime Notizie dalla rete : sale iodato

Nel 70% delle famiglie dei bambini reclutati per l'indagine è emerso l'utilizzo del. È quanto emerso dal report dell'Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della Iodoprofilassi in ...Altro dato importante è l'utilizzo delin circa il 70% delle famiglie dei bambini reclutati, dato coerente con i risultati dello studio PASSI condotto dall'ISS su 130.000 intervistati ...L'Italia ha raggiunto la iodosufficienza: la determinazione della concentrazione urinaria di iodio effettuata sui piccoli di età compresa tra gli 11 e i 13 anni ha evidenziato il raggiungimento della ...La iodosufficienza è stata raggiunta in tutte le Regioni esaminate e la valutazione ecografica del volume tiroideo nei bambini ha mostrato la scomparsa del gozzo in età scolare La iodosufficienza è st ...