Alisson nella storia della Premier League | primo portiere a segnare di testa

(Di lunedì 17 maggio 2021) Protagonista indiscussogara di ieri tra West Bromwich e Liverpool è stato sicuramente ildei Reds, autore del golvittoria per 2-1sua squadra, con un super colpo di. Una rete importantissima per il brasiliano che è entrato di dirittodel calcio inglese:Becker è uno dei sei portieri ad aver segnato, si tratta inoltre dell’unico ad aver realizzato una rete di. FOTO: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

"Non potrei essere più felice in questo momento - dice poi alla Bbc - . Avrei tanto voluto che mio padre (scomparso a febbraio ndr) fosse stato presente e mi avesse visto segnare". Con questa rete, come riporta Opta, è da record! A due giornate dal termine del campionato, il Liverpool può ancora sperare nella Champions League e lo può fare solo grazie alla rete di Alisson. Il Liverpool vince al 95' sul campo del West Bromwich, e la rete del 2-1 finale è realizzata da Alisson.