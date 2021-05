Riccardo muore a 18 anni davanti agli occhi dei genitori (Di domenica 16 maggio 2021) Termina in tragedia la festa di nozze finalmente allestita dopo i rinvii per la pandemia di Covid. Dal ricevimento a un incidente stradale mortale in un istante, quello che aveva visto Riccardo Bellopede allontanarsi dall'area della villa, finendo in strada, per schivare un gavettone. Tanto è bastato perché il 18enne originario di Reggio Emilia e residente a Correggio venisse investito da un furgone lungo la strada adiacente. Un impatto che non ha lasciato scampo al giovane, testimone dello sposo, morto davanti ai propri genitori e a diversi amici. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri verso le 16 nelle campagne di Modena, a Magreta, frazione del comune di Formigine. In una villa era infatti stato organizzato un ricevimento di nozze, evento rimandato di alcuni mesi a causa dell'emergenza sanitaria. Festa che ieri era ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 maggio 2021) Termina in tragedia la festa di nozze finalmente allestita dopo i rinvii per la pandemia di Covid. Dal ricevimento a un incidente stradale mortale in un istante, quello che aveva vistoBellopede allontanarsi dall'area della villa, finendo in strada, per schivare un gavettone. Tanto è bastato perché il 18enne originario di Reggio Emilia e residente a Correggio venisse investito da un furgone lungo la strada adiacente. Un impatto che non ha lasciato scampo al giovane, testimone dello sposo, mortoai proprie a diversi amici. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri verso le 16 nelle campagne di Modena, a Magreta, frazione del comune di Formigine. In una villa era infatti stato organizzato un ricevimento di nozze, evento rimandato di alcuni mesi a causa dell'emergenza sanitaria. Festa che ieri era ...

Advertising

CronacaSocial : Tragedia al matrimonio, Riccardo muore a 18 anni davanti agli occhi dei genitori e degli invitati ?? LEGGI:… - infoitinterno : Riccardo muore a 18 anni per sfuggire al gavettone, lutto nel Casertano - UNFUCXWITABLE_ : @nicxperfectnow rederica si nasce, rederica si muore con riccardo nel sangue e federica nel cuore - infoitinterno : Riccardo muore a 18 anni travolto da un furgone: era scappato in strada per schivare un gavettone - infoitinterno : Reggio Emilia, fugge in strada per evitare il gavettone alla festa di nozze: Riccardo muore investito a 18 anni -