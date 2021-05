Potenziale crisi di Freddo e Maltempo verso fine Maggio: è Meteo Estremo (Di domenica 16 maggio 2021) Anomali sbalzi temperatura e variazioni Meteo.Abbiamo utilizzato il termine “Potenziale” non a caso, difatti stiamo ragionando nel campo delle ipotesi e in quanto tali dovremo prendere in considerazioni tutte le eventuali variazioni al tema. Fatto sta che gli attori protagonisti dello scenario Meteo europeo, da qui a fine mese, potrebbero condurci verso destinazioni differenti. Anzitutto avremo un’ampia struttura d’Alta Pressione che proverà a consolidarsi sul Mediterraneo. Rispetto a quanto emergeva giorni or sono, ovviamente guardando i modelli previsionali, c’è una novità: non dovrebbe trattarsi di un temibile Anticiclone Africano, bensì di una struttura ibrida, diciamo un mix tra aria oceanica e aria più calda mediterranea. Dall’altro lato, guardando verso nord, andrà tenuta ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 16 maggio 2021) Anomali sbalzi temperatura e variazioni.Abbiamo utilizzato il termine “” non a caso, difatti stiamo ragionando nel campo delle ipotesi e in quanto tali dovremo prendere in considerazioni tutte le eventuali variazioni al tema. Fatto sta che gli attori protagonisti dello scenarioeuropeo, da qui amese, potrebbero condurcidestinazioni differenti. Anzitutto avremo un’ampia struttura d’Alta Pressione che proverà a consolidarsi sul Mediterraneo. Rispetto a quanto emergeva giorni or sono, ovviamente guardando i modelli previsionali, c’è una novità: non dovrebbe trattarsi di un temibile Anticiclone Africano, bensì di una struttura ibrida, diciamo un mix tra aria oceanica e aria più calda mediterranea. Dall’altro lato, guardandonord, andrà tenuta ...

