Glickenhaus svela i piloti per il WEC 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 16 maggio 2021) Dopo ripensamenti ed un programma modificato in corso d’opera,annuncia ufficialmente il suo programmaper il FIA WEC. La piccola fabbrica americana è il terzo costruttore ad essersi iscritto alla nuova classe Hypercar, andando a competere contro Toyota e Alpine. A Spa il team ha preferito non correre, preferendo continuare i test sulla 007 LMH. La Scuderia sarà presente a Portimao il 12 ed il 13 giugno, in preparazione alla 24 ore di Le Mans di agosto. È prevista la presenza del team anche a Monza, che ospiterà il mondiale Endurance il prossimo 18 luglio. Chi saranno iper il WEC? Contrariamente al programma iniziale, Glickhenhaus schiererà una sola vettura anziché due. Per l’unica punta la Scuderia di Cameron e Jimpunteranno ...