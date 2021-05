Cannavaro: “Juve-Inter porterà sempre polemiche. Pirlo? Spero che rimanga” (Di domenica 16 maggio 2021) Intervenuto a ’90° Minuto’ su Rai Due, l’ex difensore, ora allenatore in Cina, Fabio Cannavaro è tornato sulle polemiche a seguito di Juventus-Inter. Queste le parole del campione del Mondo: “Le polemiche ci saranno sempre, gli errori pure. La Var non deve sostituire l’arbitro. E’ una di quelle partite che ha fascino proprio per quello, che qualsiasi cosa accada ci saranno polemiche. E’ la storia di questa partita”. Su Andrea Pirlo: “Accettare l’incarico da allenatore della Juventus? Chi non lo avrebbe fatto? Penso sia stata una scelta giustissima di Andrea. Normale che quando uno inizia ad allenare ha difficoltà. Spero che l’anno prossimo sarà l’allenatore della Juve”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 16 maggio 2021)venuto a ’90° Minuto’ su Rai Due, l’ex difensore, ora allenatore in Cina, Fabioè tornato sullea seguito dintus-. Queste le parole del campione del Mondo: “Leci saranno, gli errori pure. La Var non deve sostituire l’arbitro. E’ una di quelle partite che ha fascino proprio per quello, che qualsiasi cosa accada ci saranno. E’ la storia di questa partita”. Su Andrea: “Accettare l’incarico da allenatore dellantus? Chi non lo avrebbe fatto? Penso sia stata una scelta giustissima di Andrea. Normale che quando uno inizia ad allenare ha difficoltà.che l’anno prossimo sarà l’allenatore della”. Foto: Twitter ...

