Vaccino in vacanza: le ultime notizie. Rebus su seconda dose in un'altra regione (Di sabato 15 maggio 2021) Si avvicina l'estate, la curva del contagio Covid sembra abbassarsi ed è già boom di prenotazioni nelle loalità turistiche italiane. Nel momento in cui ci accingiamo a partre resta un problema a cui ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Si avvicina l'estate, la curva del contagio Covid sembra abbassarsi ed è già boom di prenotazioni nelle loalità turistiche italiane. Nel momento in cui ci accingiamo a partre resta un problema a cui ...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Moratti: “Fare il richiamo del vaccino in vacanza? Praticamente impossibile” – Video - Adnkronos : Mascherine, #coprifuoco, vaccino in vacanza: cosa ci aspetta. - CostaAndrea70 : La politica sta aprendo riflessione su possibilità di fare #vaccino in #vacanza. Tutto deve passare attraverso acco… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Covid, Moratti: “Fare il richiamo del vaccino in vacanza? Praticamente impossibile” – Video - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Covid, milioni di italiani pronti a partire. Si discute su seconda dose vaccino in vacanza -